Atatürk’ün Samsun’a çıkışını anlattı

FATİH BATTAR

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü ile Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan CHP İl Disiplin Kurulu Üyesi, Çorum Barosu öncesi dönem başkanlarından Av. Mahmut Bayatlı, Atatürk’ün Samsun’a çıkış yolculuğunu anlattı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen panele CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer ve partililer katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz; “Atatürk’ün gençlere duyduğu güvenin temelinde, gençlerin milli mücadelenin ilk dönemlerinden itibaren kendisine verdikleri destek bulunmaktadır. Dünya tarihinde bugüne kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadar devrimci bir lider yoktur. Tarihte hiçbir lider Atatürk kadar milletin gençliğine güvenmemiş, onun kadar gençlikle bütünleşmemiştir.” dedi

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise, 103 yıl önce yanan ateşin bugün dahi Türkiye’nin geleceğini aydınlatan ışık olduğunu söyledi.

Gençlerin hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkı olmadığını ifade eden Tahtasız, bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğunu belirterek; “Gençlerimizle, halkımızla aklın ve bilimin ışığında güçlü bir toplumsal dayanışma ile bu kötü günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz.” şeklinde konuştu.



