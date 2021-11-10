‘Atatürk’ün yolunda inançla yürüyeceğiz’

Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için en büyük önder olduğunu söyledi.

Vefatının 83. yılında M. Kemal Atatürk’ü anan Onan, Atatürk’ün dünya üzerinde çok nadir yetişen dâhilerden olduğunu ifade ederek, “Son yıllarda Gazi Mustafa Kemal'e karşı feveranlar artmış, ne olduğu belirsiz tipler, şahsına karşı faaliyetlere hız vermiş, maalesef harekete geçmesi gereken tüm sorumluluk sahipleri de kayıtsız kalmıştır. 10 Kasım ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerini anlamak, bugünlerde daha önem kazanmıştır. Öyle ki; son yıllarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk isminin geçtiği her yerde isminin kaldırılması gayretini görmekteyiz. Atatürk Havaalanı’nın yerine yapılan hava alanına, Atatürk yerine Yeni İstanbul isminin konulması, Atatürk ismini taşıyan statların yıkılıp, yeni yapılan statlara ‘yeni’ ve ‘timsah’ gibi isimlerin verilmesi gibi örnekler ortadadır. Şehrimizde ise pek çok mekâna, Osmanlı Devleti ile sorunlar yaşamış ve milli mücadeleye karşı olan İskilipli Atıf Hoca isminin konulması da son derece düşündürücüdür.

Son olarak, Ordu ili Korgan Kaymakamı’nın Cumhuriyet Bayramı’nda yaptığı konuşmada, Atatürk’ün 30 Ağustos 1925 yılında söylediği “Efendiler ve ey millet biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat, medeniyet tarikatı.” demiştir. Başına gelen sonuç hepimizin malumudur. Biz Türk milliyetçileri, yüce Atatürk'ün açtığı yolda inançla yürümeye devam edeceğiz. Ne mutlu Türk’üm diyene!” (Haber Merkezi)