Atçalı Köyü muhtarı vefat etti

Atçalı Köyü Muhtarı Kenan Kümbet vefat etti.

Atçalı Köyü muhtarı vefat etti

Atçalı Köyü Muhtarı Kenan Kümbet vefat etti.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin Atçalı Köyü'nde yaptığı yol çalışması sırasında greyderin altında kalan Atçalı Köyü Muhtarı Kenan Kümbet vefat etti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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