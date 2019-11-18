ATİK Başkan Yardımcısı Kılıç’ın mutlu günü

Kuzey Gücü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve ATİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Serkan Kılıç evlendi.

Gürcan-İlknur Sağ’ın kızları Gülseda ile Taner-Satı Kılıç’ın oğulları Emir Serkan, hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Armina Termal Otel düğün salonunda gerçekleşen düğün törenine ATİK (Avrupa Türk Ticaret İş Konseyi) Genel Başkanı Aziz Şahin, Türkiye Başkanı Mehmet Arat, Çorum ve Bölge Başkanı ve Kuzey Gücü Şirketler Grubu Onursal Başkanı Fahri Karayan, ATİK ve Kuzey Gücü Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarının yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, yakınları, arkadaşları ve davetliler katıldı.

Nikah memuru Erdem Sakınmaz’ın kıydığı nikâh töreninde nikâh cüzdanını geline veren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, genç çifte mutluluk diledi. Düğün, müzikli eğlenceler ve pasta kesimiyle devam etti. (Haber Merkezi)