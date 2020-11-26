Atık Getirme Merkezi, çocuklara ‘geri dönüşüm’ bilinci kazandıracak

Çorum Belediyesince inşa edilen 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere gruplar halinde eğitim vererek gelecek nesillerde "geri dönüşüm" bilinci oluşturmak için hazırlanıyor.

Çorum Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni inşa etti.

Tefrişatında kullanılan eşyaların çoğunluğu geri dönüşümlü malzemeden elde edilen ürünlerle yapılan tesis, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli izinleri de alarak, açılışa hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kısa sürede vatandaşların kullanımına açılması planlanan tesisi inceledi.

Aşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisinin çevre, ekonomi ve bilinçlendirme anlamında üç temel amaca hizmet edeceğini belirterek, "Birincisi çevre sağlığı ve temizliğine katkı sağlamak. İkinci hedef atıkların ekonomiye kazandırılması ve diğer bir hedef ise çocuklarımızın geri dönüşüm konusunda bilinç seviyelerini artırarak, gelecekte bu tür çalışmaların daha geniş ölçekli yapılmasına altyapı hazırlamak. Bu üç hedefimize inşallah ulaşmak istiyoruz." dedi.

Tesiste cam, plastik, pil gibi 13 farklı geri dönüştürülebilir atığın toplanacağını dile getiren Aşgın, "Bunun özelliği, vatandaşlarımız evlerinde atıklarını biriktiriyor ve onları tesisimize teslim ediyorlar. Biz de onları ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Hem ekonomiye katkısı, hem de çevre duyarlılığı bakımından çok önemsiyoruz. Tesisimizde gerekli çalışmalar tamamlandı, onaylar alındı, önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile atık yönetimi konusunda protokol imzaladıklarını anlatan Aşgın, bu kapsamda sağlanan hibe ile temin edilen, üzerinde "geri dönüşüm" yazılı 500 çöp konteynerini kentin farklı noktalarına yerleştirmeye başladıklarını kaydetti.

Aşgın, tesisin aynı zamanda eğitim amaçlı da kullanılacağını belirterek, "Burada gençlerimizi, çocuklarımızı bilinçlendirip, sıfır atık noktasındaki hassasiyetleri aktaracağız. Okullarımızla işbirliği yapıp, her yaştan öğrencileri gruplar halinde buraya getirmek suretiyle onların sıfır atık noktasında evlerinde ailelerine etkileri bakımından harekete geçireceğiz. Bu anlamda da bir eğitim noktası olacağız." ifadelerini kullandı.

Çorum'da hem çevreye duyarlı, hem de atıkların ekonomiye kazandırıldığı yeni bir dönemin başladığının altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sıfır atık sertifikamızı aldık. Bu konuda önemli bir aşamayı daha geçmiş olduk. Atıkların bir kısmı geri dönüştürülebilir, ekonomiye tekrar kazandırılabilir. Cam, plastik, akü, pil gibi 13 farklı ekonomiye kazandırılabilir atığı burada topluyoruz. Çorum birçok noktada belediyecilikte öncü şehirlerden. İnşallah sıfır atık getirme ve dönüştürme çalışmalarında da öncü olacağız."

Aşgın, Türkiye'de sıfır atıkla ilgili çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü, Çorum Belediyesi olarak bu konuda öncü belediyelerden olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

(AA)