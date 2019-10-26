Atlı cirit gösterisi nefes kesti

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Atahan Atlı Spor Kulübü’nün işletmeciliğini yaptığı Binicilik Tesisi açılışında atlı cirit ve okçuluk gösterileri nefes kesti.

Atahan Atlı Spor Kulübü ekbi tarafından gerçekleştirilen atlı cirit ve ok gösterileri büyük ilgi gördü. Vatandaşlar gösteriyi kaçırmamak ve atları yakında görmek için birbiriyle yarıştı. Atların nefes kesen gösterilerini ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, gösteri sonrası atlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Atlı cirit ve atlı okçuluk gösterisini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yakından takip etti.