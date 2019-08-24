FATİH BATTAR

AHL Park Alışveriş Merkezi tarafından 1 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ve her 75 TL’lik alışverişe bir çekiliş hakkının verildiği kampanya kapsamında büyük ödül Audi Q2’nin sahibi belli oldu.

Bugün saat 17.00’da AHL Park Alışveriş Merkezi’nde Çorum İkinci Noter Başkatibi Ebubekir Bulat ve Milli Piyango Çekiliş Ajansı yetkilisi Fatoş Öcal gözetiminde yapılan çekilişte Audi Q2’nin sahibi Emine Kuyma oldu.

377 BİN 450 BİLET ÇEKİLİŞE KATILMAYA HAK KAZANDI

Toplam 377 bin 450 biletin çekilişe katıldığı kampanyada ayrıca Audi Q2’nin yanı sıra Sony Ultra HD TV, HP Notebook, Samsung S7, Jonze Hoverboad (Elektrikli kaykay) ve Samsung Tablet için de asil ve yedek kura çekimi yapıldı.

Yapılan kura çekimi sonucu Sony Ultra HD TV asil talihlisi Leyla Elsüer, HP Notebook asil talihlisi Mesut Karaaslan, Samsung S7 asil talihlisi Kubilay Mert, Jonze Hoverboad asil talihlisi Öznur Amir ve Samsung Tablet asil talihlisi Feriz Eliaçık oldu.

Asil talihlilerin belirlenmesinin ardından yedek talihliler de belirlendi. Audi Q2’nin yedek talihlisi Hikmet Kaya olurken, Sony Ultra HD TV yedek talihli Ahmet Özden, HP Notebook yedek talihli Halit Alkan, Samsung S7 yedek talihli Süleyman Kabak, Jonze Hoverboad yedek talihli Havva Yücel ve Samsung Tablet yedek talihlisi Erkan Çevikgedey oldu.

ARAÇ DİŞ HEKİMİNE ÇIKTI

Çekiliş sonrası Audi Q2’nin asil talihlisi Emine Kuyma telefonla aranarak AHL Park AVM’ye çağrıldı. Emine Kuyma, yeni aracının anahtarını AVM Müdürü Ayhan Kocabaş’ın elinden aldı. Heyecandan duygularını anlatamayan Kuyma, AVM içinde arabasına binerek, korna çalmayı da ihmal etmedi. Diş hekimi olduğunu belirten Kuyma, arabası olduğunu ancak büyük ödülün kendisine çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

YENİ KAMPANYA EKİM AYINDA

AVM Müdürü Ayhan Kocabaş da açıldığı günden bu yana yaptığı kampanyalarla Çorum halkının yüzünü güldüren AHL Park Alışveriş Merkezi’nin yeni kampanyalarla Çorum’da herkesi araba sahibi yapmayı hedeflediklerini belirterek, Ekim ayında yeni kampanyanın başlayacağının müjdesini verdi.