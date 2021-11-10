Automechanica Fuarı için geri sayım başladı

Çorumlu sanayi esnafının yakından takip ettiği Automechanica Fuarı bu yıl 18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen gezilere yüzlerce katılım sağlayan Oto Tamirciler Esnaf Odası, bu yılda katılımı yüksek tutmak için çalışmalarına başladı.

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, 21 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan fuara katılım için başvuruların pandemi nedeniyle online yapılacağını söyledi.

Uzun, oda üyelerinin mail adresleri, telefon numaraları ve adres bilgileri ile odaya başvurabilecekleri gibi başvurusunu kendisi yapmak isteyenlerin de https://I.ead.me/bcPsGp internet adresinden başvurusunu yaparak ekran çıktılarını yanlarında bulundurmaları gerektiğini kaydetti.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, oda üyelerinin bilgi ve becerilerini arttırmak, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmelerini sağlamak amacıyla Automechanica İstanbul Fuarı’na bu yılda yoğun bir katılım sağlamak istediklerini ifade etti. Automechanica Fuarı’nı önemsediklerini dile getiren Uzun, bu fuarın esnaflar için kaçırılmaz bir fırsat olduğunu belirtti.

Automechanica Fuarı’nın yanı sıra yine her yıl düzenledikleri Çanakkale kültür gezilerine de devam ettiklerini aktaran Necmettin Uzun, fuarın ardından isteyen oda üyelerine Çanakkale Şehitliğini gezdireceklerini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)