AVM'de çadır kurdular

FATİH BATTAR

Çorum Kanserle Sağlık Yaşam Derneği (KA-DER), Mart ayının Bağırsak Kanseri ayı olması nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla AHL Park Alışveriş Merkezi’nde etkinlik düzenledi.

Mart ayının Bağırsak Kanseri ayı olması dolayısıyla Çorum’da bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten KA-DER Başkanı Bekir Şahin; “Amacımız Bağırsak Kanseri ile ilgili halkımızı bilinçlendirmek. Tüm halkımızı çadırımıza bekliyoruz.” dedi

Kanser hastalıklarının ülkemizde ve dünyada en sık ölüme neden olan hastalıklar arasında yer aldığını belirten Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış ise; “Hastalıkların bir çoğu önlenebilir. Sağlık Bakanlığı olarak ulusal kanser tarama programımız var. Toplum Sağlığı Merkezleri’nde, KETEM’lerde ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde vatandaşlarımıza ücretsiz taramalar yapıyoruz. Mart ayı da Kalın Bağırsak Kanseri ayı. 50-70 yaş arası vatandaşlarımızı ücretsiz tarama testlerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.” dedi

Bağırsak Kanserini daha iyi anlatabilmek büyük çadır kurulan etkinlikte katılımcılar kalın bağırsal kanseri hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin açılışına MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.