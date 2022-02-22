AVM'deki 34 mağaza satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Kayseri'deki KAYSERMALL AVM'deki 34 mağazayı satışa çıkardı.

Müzayede için salon katılımı, 24 Şubat 2022 tarihinde Gesi Fatih Mahallesi, Gün Sazak Caddesi, No: 65 İldem, Melikgazi adresindeki KAYSERMALL AVM'de yapılacak. İhaleye internet üzerinden katılım ise www.emlakmuzayede.com.tr internet adresi üzerinden gerçekleşecek. İnternet katılım başvuruları 23 Şubat 2022 saat 10.30 itibari ile sonlanacak.

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