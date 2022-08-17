AVM içerisindeki 75 iş yeri ve AVM otoparkı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Van Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki İpekyolu ilçesinde bulunan Park AVM’de 75 işyeri ve otopark 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre 5 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 31 Ağustos 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda kapalı teklif usulü ile yapılacak. 5 yıllık muhammen bedel 90 milyon Türk Lirasıdır. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Uygulama Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

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Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022, 18:07