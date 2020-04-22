AVM'ler açılıyor mu?

Yeni tip koronavirüs riski nedeniyle yakın zamanda kapanan AVM'ler vaka sayısının düşmesi ile beraber salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Marketlerde olduğu gibi dükkanların içerisinde de belli sayıda müşterilerin alınması, termal kamera ve hijyen standartlarının yükseltilmesi ilk sıralarda yer alıyor. Yemek katlarındaki masaların düzeninin değişmesi de uygulanan tedbirler kapsamında yer alıyor.

Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi sırasında aldığı tedbirler meyvelerini vermeye devam ediyor. Test/vaka sayısının istenen düzeyde gitmesi, iyileşen hasta oranındaki artış ve sağlık sisteminin oldukça iyi bir sınav vermesi gibi gelişmeler salgın sonrasına ilişkin konuları da yeniden gündeme taşıdı.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, olası bir normalleşme sürecinde AVM’lerde ne gibi değişiklikler görebileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı sonrası için normalleşme mesajı vererek, "Bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah" açıklamasını hatırlattığımız Altaş, sürecin iki taraflı olduğuna işaret etti.

METREKAREYE GÖRE MÜŞTERİ ALINACAK

Alınan tedbirlerde yapılacak değişiklikler ve normalleşme adımları için şimdiden yoğun bir hazırlık yaptıklarını anlatan AYD Başkanı Altaş, “Ne zaman ve nasıl açılmalıyız sorularının yanıtı üzerinde çalışıyoruz. Ne zaman sorusunun yanıtı sadece bizim karar verebileceğimiz bir durum değil. Burada ilgili kurumlarla birlikte hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.