RECEP MEBET

Günümüz tüketim alışkanlıklarının odağında yer alan alışveriş merkezleri ile ilgili bir talep gündeme geldi.

Haber Merkezimizi arayan bazı vatandaşlar, “AVM’de ezan sesi duymak istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirdiler.

Hergün binlerce kişinin alışveriş yaptığı AVM’lerde namaz vakitlerinin ezan yoluyla duyurulmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurgulayan vatandaşlar, yetkililerden duyarlılık beklediklerini söylediler.

Büyük Zafer Çarşısı gibi Çorum’un köklü alışveriş merkezlerinde ezan sesi yükselirken içerisinde mescit ve görevlisi bulunan yeni alışveriş merkezlerinde bu hususun göz ardı edilmesini doğru bulmadıklarını ifade eden vatandaşlar, “Ramazan ayında yüzlerce kişinin aynı anda iftar ettiği mekanların bulunduğu yeni nesil AVM’lerde ezan sesi duyamamak inanın çok acı bir durum” tespitinde bulundular.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 19:38