AVM’de kansere dikkat çektiler

FATİH BATTAR
1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ve Çorum Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği (ONKO-SAV), AHL Park Alışveriş Merkezi’nde kansere dikkat çekmek amacıyla fotoğraf sergisi açıldı.
Açılışa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İl Göç Müdürü Seçkin Yılmaz ve sağlık müdürlüğü personeli katıldı.
Program kapsamında katılımcılara kanser dikkat çekmek amacıyla pembe kurdele taktılar. Sağlık Müdürlüğü personeli fotoğraf sergisine katılan vatandaşlara kanser ile ilgili bilgilendirici broşür dağıttı.
Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, 18:49