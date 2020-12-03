Avukat adayları cübbe giydi

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Avukatlık stajını tamamlayan 8 avukat adayı, Çorum Barosu’nda düzenlenen törenlerle cübbe giydi.

Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ruhsat törenine Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Başkan Yardımcısı Av. Neslihan Boyabatlı, Genel Sekreter Av. Yakup Alar, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Altuğ Afat, Staj Komisyonu Başkanı Av. Tuğrul Damar, Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Alperen Argut, bazı meslek mensupları ile avukat adaylarının aileleri katıldı.

GENÇ AVUKATLARA BAŞARI DİLEĞİ

İki grup halinde gerçekleşen törenlerde ilk gün Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Mervenur Köstekli, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ahsen Esra Purtul, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları Abdullah Gömeç ve Gökçe Orhan ruhsat aldı.

İkinci grupta ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Sena Nur Çıtak, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Kader Gizem Atak, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Alp İsmail Çavdar ve Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Alihan Arslan cübbe giydi.

‘Avukatlık Yemini’ni yaparak ruhsat alan genç avukatlar, mutluluklarını staj eğitmeni olan meslek büyükleri ve aileleriyle paylaştılar.

Baro Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından hediyeler verilen genç avukatlar ailelerinin alkışları eşliğinde mesleğe ilk adımlarını attılar.

Törende yaptığı konuşmada avukatlık mesleğine adım atan gençleri tebrik eden Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Çorum Barosu olarak tüm meslek mensuplarının yanında olduklarını vurgulayıp başarı dileklerini paylaştı.

Staj eğitimlerini başarıyla tamamlayan avukatların ailelerine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdiler.