Avukatlar iftarda buluştu

M.BURAK YALÇIN

Çorum Barosu avukatları 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Çorum Barosu tarafından dün Altınkaya Arena’da düzenlenen yemeğe Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, baro yönetimi ve çok sayıda avukat katıldı.

Programda konuşma yapan Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde meslektaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek günlerini kutladı.

İftar sonunda meslekte 35’inci yılını tamamlayan Av. Filiz Özdemirci, Av. Hülya Şahin, Av. Feridun Ayvazoğlu, Av. Teoman Şahin, Av. Yücel Ilıman ve Av. Mehmet Hekim’e Turan Kalıpcı tarafından plaket takdim edildi.