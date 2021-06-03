Avukatlardan suç duyurusu

Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili Sedat Peker’in videolarında adı geçen Mehmet Ağar, Korkut Eken, Süleyman Soylu, Tolga Ağar, Erkam Yıldırım ve tespit edilen diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak, soruşturma talep ettiler.

Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği adına dün adliye önünde açıklama yapan Av. Bülent Diken, “Bahse konu kişinin konuşmaları, devlet ve mafya ilişkileri açısından çok önemli itiraflar barındırmakta olup bu itiraf ve açıklamaların ciddiyetle ele alınması ve bağımsız yargı tarafından değerlendirilmesi, hukuk devleti olma iddiasının gereğidir. Sedat Peker isimli şahsın yaptığı açıklamalarda başta gazeteci Uğur Mumcu ve gazeteci Kutlu Adalı cinayetleri olmak üzere çok sayıda faili meçhul cinayet hakkında bilgi verildiği ve ifşa edildiğini görmüş bulunmaktayız” dedi.

Sedat Peker’in beyanlarında ikrar ve ihbar edilen tüm suçlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca seri, etkili ve tarafsız bir soruşturma açılarak ilgililer hakkında gerekli adli süreçlerin işletilmesini talep ettiklerini ifade eden Av. Bülent Diken, şunları söyledi: “Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği; ülkesine, yurttaşlarına ve meslektaşlarına karşı sahip olduğu tüzüğünden gelen sorumluluk nedeniyle, yürütme ve yasamanın temsilcileri ile bunların yakınlarının organize suç örgütü liderleriyle geliştirdikleri hukuk dışı ilişkiler ağının açığa çıkması, iddia edilen uyuşturucu ticareti, cinayet, tecavüz, yağma ve diğer benzeri suçların ivedilikle soruşturulması için söz konusu başvuruyu yapmış bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, söz konusu süreci etkin ve etkili bir soruşturma yürüterek çözmek zorundadır. Aksi durum; hukukun tamamen ortadan kalktığı, güçlü olanın, illegal işlere bulaşanın sözünün tek geçer akçe kabul edildiği bir ülke gerçeği ile toplumu baş başa bırakacaktır. Bunun kabulü asla mümkün değildir.”

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 19:53