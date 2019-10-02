Avustralyalı Çorumlulardan ‘Kimlik’ sergisi

FATİH BATTAR

Avustralya'ya Türkiye'den göçün 50'nci, Kıbrıs'tan 70'inci yılını geride bırakan Avustralyalı Türklerin ülkedeki hayatlarını anlatan "Kimlik" sergisi Çorum Belediyesi ve Avustralya Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Sanat Galerisi’nde açıldı.

Moreland Türk Derneğince Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Victoria Çok Kültürlülük Komisyonu, Melbourne Belediyesi, Commonwealth Bank ve Göç Müzesi tarafından desteklenen serginin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Avustralya Konsolosluğu 2.katibi Andrew Cooper, Avustralya’da yaşayan Çorumlular ve öğrenciler katıldı.



Sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Avustralya’da yaklaşık 160 bin Türk yaşadığını belirterek; “Dünya’da 170 ülke var ve dünyanın her yerinde Türkler vardır. Yurtdışındaki Türkler destanlar yaratmaya devam ediyorlar. Biz hem Türkiye’de yaşayan hemşehrilerimizle hem de yurt dışında yaşayan Türklerin başarıları ile gurur duyuyoruz.” dedi



Avustralya Konsolosluğu 2.katibi Andrew Cooper ise Avustralya’da yaşayan Türklerin Avustralya’nın yaşamına önemli katkıda bulunduğunu dile getirerek; “1968-1974 yılları arasında Avustralya’ya 19 bin Türk göçmen gittii ve bunların büyük çoğunluğu Çorum’dandı. 150 bin kadar Türk-Avusturyalı var ve bu vatandaşlar Avustralya’nın yaşamına önemli katkıda bulunuyorlar. Çorum’un kültürünü ve gelenekleri Avustralya’da yaşamaya devam ediyor.” şeklinde konuştu

Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise yurt dışında yaşayan vatandaşların ata topraklarını unutmaması için memleketlerine geldiklerinde ilgi gösterilmesi ve iyi karşılanması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, ülkeye gelen Türklerin başarı öyküleri, yaşadıkları zorluklar ve hayat mücadelelerinin konu edindiği sergiyi gezdi.

Sergide ayrıca Avustralya'da yaşayan Türklerin fotoğrafları, geleneksel Türk kıyafetleri de yer aldı.