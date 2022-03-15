‘Avusturya’da Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar artıyor’

FATİH AKBAŞ/ABDULLAH UBEYDİ

KPH Viyana/Krems İslam Enstitüsü Müdürü Ramazan Demir, Avusturya’da yaşayan Müslümanların yoğun şekilde sosyal dışlanmaya maruz kaldıklarını belirterek ırkçı saldırıların da her yıl arttığını söyledi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin organize ettiği ‘Avusturya’da İslam ve Müslümanlar: Sorunlar ve Çözüme Yönelik Uygulamalar’ adlı konferansa konuşmacı olarak katılan KPH Viyana/Krems İslam Enstitüsü Müdürü Ramazan Demir, Müslümanların yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.

AVUSTURYA’DA 800 BİN MÜSLÜMAN YAŞIYOR

İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Ramazan Demir, Avusturya’da sadece bir camide minare bulunduğunu ve diğer camilere minare inşa edilmesine izin verilmediğini dile getirerek, camilerin ‘Avusturya İslam Topluluğu’ tarafından kontrol edildiğini belirtti.

Avusturya’da 800 bin Müslüman yaşadığını ve 80 bin öğrencinin din dersi aldığını ifade eden Demir, bu dersleri ise 624 din görevlisinin verdiğini dile getirdi.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK IRKÇI SALDIRILAR ARTIYOR

Müslümanların sosyal hayatta sorunlar yaşadıklarını ve yoğun şekilde dışlandıklarını kaydeden Demir, Avusturya Müslümanlar İçin Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezi tarafından hazırlanan ‘2020 Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu’nun içeriği hakkında bilgiler vererek, “Ülkede 2019 yılında Müslümanlara yönelik 1051 saldırı kayıt altına alınırken 2020’de yüzde 33’ün üzerinde artarak bu rakam 1402’ye yükseldi” dedi.

EN FAZLA MÜSLÜMAN KADINLAR IRKÇI SALDIRILARA MARUZ KALIYOR

Rapora göre Avusturya’da en fazla Müslüman kadınların saldırganların hedefi olduğunu kaydeden Demir, “Müslüman karşıtı ırkçılığa maruz kalanların yüzde 74’ünü kadınlar, yüzde 26’nı ise erkekler oluştururken buna karşın ırkçı saldırıların yüzde 73’nü erkekler, yüzde 27’sini ise kadınlar yapmış”dedi.

SALDIRILAR EN ÇOK DİJİTAL ORTAMDA

Müslümanlara saldırıların ise en çok dijital ortamda yapıldığını vurgulayan Demir, Müslümanlara yönelik ırkçı ve nefret içerikli saldırıların yüzde 84 ile en çok dijital platformlarda yaşandığını, kamuya açık yerlerde ise bu oranın yüzde 9 seviyelerinde olduğunu belirtti. Konferans soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Abdullah Çolak, Ramazan Demir’e konuşmasından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.