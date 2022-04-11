Ayakkabı hırsızları cemaati bezdirdi

MURAT ÇETİN

Akşemseddin Camii’nde yaşanan ayakkabı hırsızlıkları cemaati canından bezdirdi.

Ramazan başladığı günden beri hemen her gün ayakkabı hırsızlığı yaşandığını belirten cami cemaati, teravih ve Cuma namazlarında hırsızlık olaylarının artığını, son 10 gün içerisinde yaklaşık 20-25 çift ayakkabı çalındığını bildirdi.

Hırsızlığın her zaman kötü olduğunu anlatan vatandaşlar, “Hırsızlık ne zaman yapılsa günahtır, haramdır ayıptır. Fakat bunun şu mübarek günlerde hele de camiden yapılıyor olması sözün bittiği noktayı gösteriyor.” dediler.

Özellikle Cuma günleri başta olmak üzere teravih vakitleri güvenlik önlemi alınmasını talep eden vatandaşlar, “Camilerimizin güvenlik görevlisi yok, özellikle büyük camilerde kolluk kuvvetleri ya da zabıta birimleri ayakkabı hırsızlarına karşı tedbir alması gerekir” sözleriyle yaşanan hırsızlık olaylarının önlenmesini istedi.