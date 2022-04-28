Ayakkabıcılar Arastası’nı hüzne boğan vefat

FATİH BATTAR

2014 yılında Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından yılın Ahisi seçilen 84 yaşındaki terzi esnafı Yılmaz Dolu hayatını kaybetti.

26 yaşından beri Ayakkabıcılar Arastası’nda terzilik yapan Dolu’nun vefatı arastayı hüzne boğdu. Çevresi ve yakınları tarafından çok sevilen Dolu, 50 yıldır terzilik yapıyordu.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.