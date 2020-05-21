‘Ayasofya açılsın, hasret sona ersin’

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız, Ayasofya’nın 1934 yılında müzeye çevrildiğini hatırlatarak; “Ayasofya Camii o gün bu gündür tam 86 yıldır mahzun. Onunla birlikte tüm Müslümanlar mahzun ve Ayasofya tekrar camiye çevrilene kadar da mahzun olmaya devam edecektir.” dedi.

Ayasofya’nın bir an önce camiye çevrilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız’ın açıklaması şöyle: “Fethin sembolü olarak Ayasofya’yı camiye çeviren Sultan Fâtih, Ayasofya’yı vakıf olarak milletine emanet etmiştir. Bu nedenledir ki Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini bu millet içine sindirememiştir. Emanete sahip çıkamadığı için hüzünlüdür. Bu millet Ayasofya’nın bugünkü durumunu asla hazmedemiyor.

Bu yüzdendir ki Ayasofya hasretini anlatan yüzlerce şiirler, yazılar kaleme alınmıştır. Arif Nihat Asya’dan, Necip Fazıl’a, Ali Ulvi Kurucu’dan, Osman Yüksel’e şairlerimiz bu hasreti anlatmıştır.

Ayasofya’nın ibadete açılmasını istememiz elbette cami ihtiyacından değildir. İstanbul’u fetheden şanlı Sultan’a, O’nun kahraman askerlerine vefa borcumuzun gereğidir. Peygamber Efendimiz’e olan hürmetimizin gereğidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl seçim döneminde "Ayasofya'yı cami ismi ile müsemma haline getiririz. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı aslına rücu ettiririz.” şeklinde konuşmuştu. Yıllardır Ayasofya’nın ibadete açılmasının hasretini çeken bu millet sizlerden verdiğiniz sözleri yerine getirmenizi, bayram ile birlikte Ayasofya’nın ibadete açılma müjdesini beklemektedir.

Ayasofya’nın ibadete açılma zamanı gelmiştir. Ayasofya, bu milletin izzeti, şerefi, onur ve haysiyetidir. Daha fazla uzatmadan bu müjdeyi sizlerden bekliyoruz.”



