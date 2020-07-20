Ayasofya'nın açılışında leblebi ikram edecek

Çorum Belediyesi Ayasofya Camisinin açılışında cemaate Çorum leblebisi ikram edecek.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ibadete açılan Ayasofya Camisi’nde 24 Temmuz’da kılınacak cuma namazının ardından cemaate leblebi ikram edeceklerini bildirdi.

Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Ayasofya Camii’nde 86 yıl aradan sonra alınların tekrar secdeyle buluşacağı 24 Temmuzdaki ilk Cuma namazında biz de meşhur Çorum leblebimizi ikram etmekten mutluluk duyacağız…

Bize bunca zaman sonra bu kutsal mabedi yeniden lütfeden Rabbimize hamd eder, buna vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

