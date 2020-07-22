Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle limonata ikram etti

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle bugün Ulucami'de öğle namazı sonrası vatandaşlara limonata ikram etti.

Ayasofya 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması sadece İstanbul'da değil, Çorum'da ve Türkiye'nin her yerinde sevinçle karşılanırken, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle Ulucami'de vatandaşlara limonata ikram etti. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Çiftçi, vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Göreve geldiği günden bu yana halkın içinde olan halkın Valisi olarak anılan Vali Çiftçi, kısa sürede Çorum'a gelmiş, geçmiş en iyi valilerden biri olarak anılmaya başlandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020, 19:24