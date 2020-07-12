‘Ayasofya’nın dirilişi Mescidi Aksa’nın özgürlük habercisidir’

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması ile ilgili alınan karar hakkında bir açıklama yaptı.

Ayasofya Caminin açılmasını ‘bizim Kızıl Elmamızdı’ diye yorumlayan ve ‘şükürler olsun gerçekleşti’ diyen Milletvekili Oğuzhan Kaya, Türk Milletinin kaderinin Ayasofya’da düğümlendiğini ifade etti.

Kaya, “Ayasofya Cami açılmadan bu milletin bahtı açılmazdı, Ayasofya Cami açılmadan bu millet huzurlu olamazdı” dedi.

Ayasofya’nın dirilişinin Mescidi Aksa’nın özgürlüğüne kavuşmasının habercisi olduğuna vurgu yapan Milletvekili Oğuzhan Kaya, Ayasofya’nın dirilişinin dünyadaki tüm Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesleri olduğunu söyledi.

Ayasofya’nın dirilişinin Türk milleti olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimizin olduğunun ifadesi olduğunu dile getiren Oğuzhan Kaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz kimin ne dediğine değil, bu aziz milletin ne dediğine, ne istediğine bakarız. Ayasofya Cami’nin açılmasında irade koyan karar alan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.