‘Ayasofya’yı yeniden ibadete açacağız’

FATİH BATTAR

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Teşkilatı’nın 1.Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi Sultan Abdülhamid Han’ın torunu, şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Ayasofya’yı yeniden ibadete açacaklarını söyledi.

Ayasofya’nın İstanbul’un fethinin sembolü olduğunu aktaran Osmanoğlu; “Bizler Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasını istiyoruz. İnsanların ayakkabılarıyla ve uygun olmayan kıyafetleriyle Ayasofya’ya girmeleri zorumuza gidiyor. Türkiye bağımsız bir ülke. O yüzden Ayasofya’nın ibadete açılmasını eleştirmek kimsenin haddine değildir. Biz bilet alarak değil, abdest alarak girmek istiyoruz Ayasofya’ya. Müslüman devletler fetih yaptıkları yerlerde fetih nişanı ve sembolü olarak o yerin bir mabedini camiye çevirir. Ayasofya İstanbul fethinin sembolüdür. Çünkü dememiz Fatih Sultan Mehmet Han, Ayasofya’yı fetih sembolü olarak camiye dönüştürmüştür. Bugün genel olarak baktığımızda üzerimizde o kadar çok sıkıntılar var ki işlerimiz rast gitmiyor çünkü beddua var. Onların ahının kalkması için ve Ümmet-i Muhammed'in ayaklanması için Ayasofya Camimizin ibadete açılması açılması gerekiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi olarak 94 ruhunu yeni nesillere anlatmaları gerektiğini ifade eden Osmanoğlu; “94 ruhunu yeni nesillere anlatmamız gerekiyor. Belediyecilik hizmetinde Milli Görüş zihniyetine sahip 94 ruhu hakkı üstün tutan, milleti kucaklayan bir yaklaşımdır. Bu ruhu 1989 yılında yapılan yerel seçimlerde Refah Partisi’nin il belediyelerini kazanmasıyla başlamıştır. 94 ruhunu ayakta tutanların 1299 ruhunu özümseyen nesillerdir. 1071 yılının sadece kuru bir tarih olmadığını bilenlerdir. 1453’ün sadece bir şehrin ele geçirilmesi demek olmadığını bilmektir. Biz 1453 ruhunun sahipleriyiz. 1453 ruhunu asla kaybetmeyeceğiz.” şeklinde konuştu