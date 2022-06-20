Aybike Turizm’in Hac kafilesi dualarla uğurlandı

FATİH AKBAŞ

Aybike Turizm’in Hac kafilesi yapılan törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Akşemsettin Cami bahçesinde dün sabah gerçekleştirilen uğurlama programına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Müftüsü Muharrem Biçer ile Hacı adaylarının yakınları katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptığı konuşmada Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi. Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve duanın ardından Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Aybike Turizm kafilesinde bulunan 202 Hacı adayı Çorum’da yapılan uğurlama töreninin ardından Merzifon’dan uçakla Mekke hareket etti. Kafile 36 gün sonra Medine’den yine uçakla Merzifon’a gelecek.