Aybüke hocanın yüreklerde bıraktığı acı dinmiyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın yüreklerde bıraktığı acı dinmiyor.

Çorumlu şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldıktan sonra, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Atandığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni olarak göreve başlayan, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde yüksek lisans da yapan Yalçın, 7 ay gibi kısa sürede hem meslektaşlarının hem de öğrencilerinin büyük sevgisini kazandı.

Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017 günü büyük bir heyecanla öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek için okuldan arkadaşlarıyla ayrıldı. Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden terör kurşunu ile ağır yaralanan Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit düştü.

Aybüke öğretmeni annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Yalçın'dan, çok sevdiği öğrencilerinden ve meslektaşlarından ayıran hain saldırı tüm Türkiye'yi üzüntüye ve yasa boğdu. İlk görev yerinde şehit düşen Yalçın için Batman Öğretmenevi bahçesinde tören yapıldı. Şehit öğretmenin Türk bayrağına sarılı cenazesini ailesi, protokol üyeleri, arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş gözyaşları içinde memleketine uğurladı. Aybüke öğretmenin naaşı, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kozluk ilçesinde karne dağıtımının ardından evine döndüğü sırada PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti.

Karabük’te yaşayan baba Sadık Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğumundan itibaren belli bir yaşa kadar emek vererek büyüttükleri kızının hain bir kurşun ile hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Zor bir durum olduğunu ifade eden Yalçın, "Şehadetinin bu şekilde tecelli etmesinin Cenabı Hak'kın bir nimeti mi veya göstergesi mi desek, bir şey söylemek zor gerçekten. Anne ve baba için üzücü olan bir olay. Doğumundan belli bir yaşa kadar büyüttüğünüz çocuğunuzun, evladınızın hain bir kurşun ile hayatının yok edilmesi her ana baba gibi bizleri de üzmekte" diye konuştu.

Kızlarının şehit edilmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acısının halen yaşadıklarını, "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz" ayetini hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Manevi yönden teselli bulmaya çalışıyoruz. İnançlı insanlarız. Mukadderatın ne olduğuna iman eden insanlarız. Ama burada düşünülmesi ve dikkate alınması gereken konu 40 yıldan fazladır ülkemiz üzerinde bir melanet olarak çökmüş olan terör örgütünün oluş şekli, onun ayakta tutulmasının nedenleri iyice araştırılıp, analiz edilip ortaya konulması lazım."

"Türk milleti acımızı paylaşıyor"

Terörün 1984 yılından bugüne devam ettiğini vurgulayan Yalçın, "Binlerce evladımızı maalesef terör eşkıyaları yüzünden şehit verdik. Birçok evladımızı gazi verdik. Birçok evladımız yetim kaldı, dul kalan kardeşlerimiz oldu. Acıyı herkes içinde yaşar. 'Ateş düştüğü yakar' diye bir deyim var. Her yıl dönümünde bizler için ayrı bir acı olay ama bizi sevindiren tarafı dünyanın en mazlum milleti olan Türk milleti maalesef bu acıları paylaşarak asaletini bir kez daha bizlere göstermektedir. Gördüğümüz kadarı ile devlet terörle baya mücadele ediyor. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyefendi bu konu üzerine hassasiyetle düşüyor. Kendisinin daha da başarılı olacağına temenni ediyoruz. İnşallah bu terör örgütü ülkemiz üzerinden bir an evvel defolup gider. Tabi ki terörle mücadeleyi kazanmamızda insanımızın çok önemli yeri var. Bunlara insan kaynağı, maddi kaynağın sağlanmaması gerekir. Siyasi destek verilmemesi gerekir. Bilmem ne partisi adı altında meclise girip milletin vergilerinden maaş alıp, eşkıyayı beslemek herhalde Türkiye Cumhuriyeti Devleti haricinde hiçbir ülkede olmasa gerek. Maalesef ekmeğimizi yiyip arkamızdan kuyumuzu kazanlar tarih süreci içerisinde her zaman var oldu. Bundan sonra da var olmaya da devam edecektir. Asıl olan Türk milletinin, devletin organlarının kurumlarının, devleti idare eden yöneticilerin daima uyanık ve hazır olması gerekir. Temennimiz bu yönde" ifadelerine yer verdi.

Kızlarının isminin yaşatılmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Yalçın, "Olayın vuku bulduğu 2017 yılından itibaren çeşitli yerlerde kızımız ile ilgili devlet kurumları özellikle çeşitli anma törenleri, farklı programlar yaparak sürekli gündemde tutmaya çalışıyorlar. Daha önceki Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, şimdiki Bakanımız Ziya Selçuk gerçekten çok üzerinde duruyor Aybüke öğretmen ile ilgili çalışmalarda. Bunlar bizim için memnuniyet verici olan olaylar. Ülkemizin birçok belediyesinde isminin verildiği yerler var" dedi.

Yalçın, 9 Haziran'da kızlarını mezarının başında anacaklarını sözlerine ekledi.

- İsmi Türkiye'nin dört bir yanında yaşatılıyor

Sadece 7 ay görev yapabildiği okulda müzik atölyesini her ay aldığı bir enstrümanla zenginleştiren Aybüke öğretmenden geriye hatıraları ile türkü seslendirirken kaydedilen görüntüleri ve tebessüm ederken çekilen fotoğrafları kaldı.

Aybüke öğretmenin hatırası şehadetinin ardından adının verildiği okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde park ve caddelerde onun anısına düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor.

Yalçın'ın ismi ilk olarak müzik atölyesine daha sonra görev yaptığı Kozluk Çok Programlı Lisesine (ÇPL) verildi.

Yalçın'ın ismi memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir ortaokulda, şehit olduğu saldırının gerçekleştirildiği Kozluk'taki caddede, Batman'ın Kozluk ilçesinde yeni hizmete giren konukevinde, İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu tarafından bir okulda yaptırılan kütüphanede, Muş merkeze bağlı Bozbulut köyündeki Bozbulut İlk ve Ortaokulunda oluşturulan kütüphanede yaşatılıyor.

Aybüke öğretmenin adı, mezun olduğu üniversitenin Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ndeki orkestra salonuna, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki kütüphaneye, Adana'nın Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesinde açılan resim atölyesine, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapımı tamamlanan ve Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'nın 1797'de ilçede yaptırdığı saat kulesi görünümünde olan üst geçide, Kırıkkale'de lise öğrencilerinin düzenlediği kermesin geliri ile oluşturulan kütüphaneye de verildi.

İzmir'deki bir okula da adı verilen şehit Yalçın'ı "Hayal Bilgisi Edebiyat ve İyilik Dergisi" 26. sayısında kapağa taşıdı. Şehit Yalçın için, önsöz, şiir ve yazılar kaleme alındı.

Fenerbahçeliler Derneği Kadıköy Şubesi yöneticileri de Yalçın'ın Çorum'daki mezarını ziyaret ederek, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Başkanı Okan Yelkovan tarafından yazılan mektubu şehit öğretmenin amcasına teslim etti.

Aybüke öğretmen adına Çorum'un Laçin ilçesindeki bir lisede de sanat merkezi oluşturuldu.

