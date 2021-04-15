Aybüke öğretmenin ismi Ankara’da yaşayacak

İYİ Parti Genel Merkez binasının bulunduğu Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 2120. caddenin adı, 2017 yılında Batman Kozluk'ta PKK'lı teröristlerce şehit edilen Aybüke öğretmenin ismi ile değiştirildi. Söz konusu değişiklik sonrası caddenin adı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kerem Erdem, Ocak ayında caddenin isminin değiştirilmesini talep edilmişti. Meclis'te kabul edilen teklif sonrası İYİ Parti'nin bulunduğu caddenin adı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi oldu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kerem Erdem'in verdiği önergeyi kabul eden, onaylayan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Koray Aydın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aybüke kızımızı anmak ve haberi paylaşmak için babası Sadık Yalçın Beyefendiyi aradım. Aybüke Öğretmenin Türk milletinin gururu olduğunu ifade ettim. Ülkesine ve milletine böyle güzel ve hayırlı bir evlat yetiştirdikleri için annesi ile birlikte kendisine teşekkür ettim.

Baba Sadık Yalçın Beyefendi de çok duygulandı, gururlandı ve aile adına şehit öğretmen Aybüke Yalçın isminin Ankara'da bir caddeye verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu arada sağlığını sorduğumda, biraz rahatsız olduğunu, koronavirüs illetine yakalandığını söyledi. Kendisine acil şifalar diledim. Yapılacak bir şey varsa elimizden geleni yapmaya hazır olduğunuzu ifade ettim. Teşekkür etti. Yüce Allah Aybüke kızımıza gani gani rahmet etsin, ruhunu şad mekanını cennet etsin, babası Sadık Yalçın Beyefendiye de acil şifalar ihsan etsin" dedi.