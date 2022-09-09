‘Ayçiçek üreticilerinin mağduriyeti giderilmelidir’

Çorum İl ve İlçe Ziraat Odosı Koordinasyon Kurulu ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, ayçiçek hasadının başlamasıyla birlikte açıklanan alım fiyatların üreticilerin beklentilerini karşılamadığını söyledi.

‘ÖDEMELERİN NE ZAMAN YAPILACAĞI BELİRSİZ’

2022 yılı ayçiçek sezonunun sıkıntılarla başladığına vurgu yapan Sayan, Karadeniz Birliğin ayçiçeği fiyatlarını 10,50 TL. / Kg’den açıkladığını Borsada ise fiyatların 8,00 TL. / Kg’ye kadar düştüğünü belirterek, Karadeniz Birliğin ödemeleri ne zaman yapacağının da belirsiz olduğunu ifade etti.

Ayçiçeğinin Türkiye ekonomisi açısından önemine dikkati çeken Sayan, sıvı yağ tüketiminin yüzde 76'sının ayçiçeği kaynaklı olduğunu ifade etti.

Türkiye’de ayçiçeğinin Trakya Birlik, Karadeniz Birlik ve ÇUKOBİRLİK tarafından alındığını kaydeden Sayan, “Bu birliklerin dışında son yıllarda Tarım Kredi Kooperatifleri ve Konya Şeker de alım yapmaya başladı. Birliklerin alımları ayçiçeği ekim alanlarının artmasında da önemli bir etkendir” diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde alımların 10,100 TL / Kg’den başladığı halde, 10,70 TL./ Kg’ye kadar düştüğüne dikkat çeken Sayan, “Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üye olmayanlardan ayçiçeği alınıp alınmayacağı hususunun muallâkta olmasından dolayı çiftçilerimiz ürünlerini satacak yer bulamamaktadır. Bu durum ayçiçeği üreticilerimizi mağdur etmiştir. Çiftçilerimizin bu mağduriyetinin giderilmesi için bir an önce gerekli adımlar atılmalıdır” şeklinde konuştu.

Trakya Birliğin ayçiçek avans ödeme fiyatlarını açıkladığını hatırlatan Sayan, “Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, yüzde 40 ham yağ oranlı ayçiçeği için 12.000 TL/ton, yüzde 44 hamyağ oranlı ayçiçeği için 12720 TL/ton, yüzde 50 hamyağ oranlı ayçiçeği için 13800 TL/ton şeklinde avans alım fiyatlarını açıklamıştır” dedi.

‘AYÇİÇEKTE FİYAT VE ALIM GARANTİSİ SAĞLANMALI’

Ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğuna işaret eden Sayan, “Bunun için ayçiçeği ekim alanlarının artırılması gerekmektedir. Fiyat ve alım garantisi, ayçiçeğinde ekim alanlarının artmasındaki daha önemli etkenlerdir. Ayçiçeği fiyatları üreticinin yeterli gelir elde edeceği seviyede tutulmalıdır. Ayçiçeği TMO vasıtasıyla devlet müdahale alımı kapsamına alınmalıdır. Prim, mazot ve gübre desteklerinin artırılarak devam ettirilmesi, üreticilerimizin ayçiçeği üretiminde kalması için uygulanması gereken en önemli fiyat politika aracıdır. Desteklerin en az girdi enflasyonu oranında artırılması gerekiyor” şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, 17:47