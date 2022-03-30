Aydın Armağan vefat etti

Çorum’un tanınmış eğitimcilerinden Aydın Armağan (79), hayatını kaybetti.
Çorum Lisesi emekli müdürü ve eski Hayat Kağıt Fabrikası’nın Genel Müdürü, emekli Coğrafya öğretmeni Suna Armağan’ın eşi, Cenk ve Tunç Armağan’ın babaları Aydın Armağan, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Çorum Özel Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi, 31 Mart Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulu Cami’ye getirilecek, öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 12:52