Aydın: ‘Çorum’da yetki Türk Eğitim Sen’de’

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, Çorum’da Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyet alanında yetkinin Türk Eğitim Sen’de olduğunu söyledi.

Türk Eğitim Sen’in istikrarlı bir şekilde güçlenerek büyümeye devam ettiğini vurgulayan Aydın, “İktidara göre konum alan bir zihniyetin, hak arama mücadelesi yapamayacağı en açık şekilde bir kez daha tescillenmiş, yetki Çorum ilinde Türk Eğitim- Sen’e geçmiştir.” dedi.

‘BU BAŞARI HEPİMİZİN’

Bu sonuca ilkeli duruş ve samimi mücadele ile ulaştıklarını kaydeden Aydın, şu açıklamayı yaptı:

“Eğitim çalışanları; yandaş kayırmacılığa, keyfi uygulamalara, sarı sendikacılığa, ayrıştırıcı anlayışların zemin bulmasına dur dedi! 2017 yılı mutabakatında Eğitim Bir Sen 2959, Türk Eğitim-Sen 2169 üyeye sahipti. Aramızda 790 fark vardı. Çorum'da uzun bir zamandan itibaren en fazla üyeye sahip olan Eğitim Bir-Sen bugün itibariyle de gerilemeye devam etmiş, yetkiyi kaybetmiştir. Türk Eğitim-Sen Şubesi de surda bir gedik açmıştır. Hormonlu sendikanın ağababaları belki bunu sorgulayacak, anlamayacaklar, eminim şu soruyu da sormaktan geçemeyeceklerdir; Bu kadar imkânlara, size olan bunca desteğimize rağmen başarısızlığınızın sebebi nedir? İktidara göre konum alan bir zihniyetin, hak arama mücadelesi yapamayacağı en açık bir şekilde bir kez daha tescillenmiş, Yetki Çorum ilinde Türk Eğitim- Sen'e geçmiştir. Bu yetkiyi Türk Eğitim-Sen hangi şartlarda almıştır, bu zorluğu bütün yöneticilerimiz ve üyelerimiz çok iyi bilmektedir. Malum sendikanın uyguladığı yöntemlerin prim yapmadığı çok net bir şekilde gözlemlenmiştir. Türk Eğitim-Sen, haklı mücadelesinden asla taviz vermeyecek, kendinden emin adımlarla ilkeli ve dik duruşunu sergilemeye devam edecektir.

Rakamlara bakıldığında istikrarlı bir şekilde, güçlenerek büyüyen sendika Türk Eğitim-Sen’dir. Eğitim çalışanları; hakkı tutup kaldırmaktan bir an olsun vazgeçmeyen, her zaman ve her yerde eğitim çalışanlarının yanında olan, üyelerinin hak ve hukukunu koruyan, hiçbir yerden nemalanmayan, gücünü iktidardan değil üyesinden alan sendikamız Türk Eğitim-Sen’e teveccüh etmiştir. Sonuç itibariye iktidarı ve bürokratları arkasına alarak, şube müdürlerine, okul müdürlerine talimatlar yağdırarak, üye çalışması yapmalarını isteyerek değil de ilkeli duruşu ve samimi mücadelesiyle Türk Eğitim-Sen bu sonuca ulaşmıştır. Bu vesileyle, Şube Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, hak arama mücadelemize emek ve gönül veren, bu başarıyı ortaya koyan uç beylerimiz olan ilçe temsilcilerimiz ve yönetim kurullarına, kadınlar komisyonumuza, iş yeri temsilcilerimize, ilkeli ve onurlu duruşun simgesi olan bütün üyelerimize teşkilatım adına can-ı gönülden teşekkür ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 18:46