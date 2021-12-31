Aydın’dan adrese teslim kadro iddiası

Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, Hitit Üniversitesi’nde adrese teslim kadro uygulaması olduğunu iddia etti.

Aydın eksik ve yanlış gördükleri tüm uygulamaların takipçisi olduklarını ifade ettiği yazılı açıklamasında şunları dile getirdi; “Üniversite yönetimi kapalı kapılar ardında iş çevirmekte, kişiye özel ilanlar çıkarmakta, kişiye ve belirli gruplara özel kadrolar dağıtmakta mahir olmayı ve hızlı davranmayı çok iyi bilmektedir. Üniversite yönetimi bu tarz iş ve işlemlerde de ustalıkla hamleler yapabilmektedir. Bu yönleri takdir edilecek düzeydedir! Türk Eğitim Sen olarak eksik ve yanlış gördüğümüz, eğitim çalışanlarını huzursuz edecek her uygulamanın takipçisiyiz. Hitit Üniversitesinde gördüğümüz keyfi uygulamalara, adaletsizliklere, sorumsuzluklara ve iş bilmezliklere sonuna kadar karşı duracağımızı buradan tekrar kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.” (Haber Merkezi)