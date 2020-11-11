Aydın’dan imza kampanyasına davet

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Öğretmenlik Meslek Kanunu için imza kampanyası başlattıklarını söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bir an önce TBMM nezdinde görüşülerek yürürlüğe konulması gerektiğini vurgulayan Aydın, “Bu kanun öğretmenlerimiz için olmazsa olmaz niteliğinde bir kanundur.” dedi.

Tüm öğretmenleri kampanyaya destek vermeye davet eden Aydın, şu açıklamayı yaptı: “Türk Eğitim-Sen Genel Merkezimizin almış olduğu karar gereği, kanunun bir an önce çıkarılması için imza kampanyası düzenlenmiştir. 12-25 Kasım 2020 tarihleri arasında Türkiye çapında tüm öğretmenlerimizin katılabileceği bu imza kampanyasında toplanan dilekçeler ve imzalar Şubelerimiz tarafından Basın Açıklaması yapılarak 26 Kasım 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına gönderilecektir. Tüm Öğretmenlerimizi imza kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Artık yeter! Meslek Kanunumuz bir an önce çıkarılmalıdır.”

