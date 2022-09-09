M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanlığı, kuruluşlarının 99. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Anıt'ta gerçekleşen programda konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Tüm hakları yok eden ve toplumu ayrıştırarak kutuplaştıran bugünün iktidarının yıkıcı siyasi anlayışının yerine kamu yararını gözeten, toplumsal barışı güvence altına alacak aydınlık bir geleceği el birliği ile kuracağız” dedi.

Dün gerçekleşen programa CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak konuşma yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde siyasi faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Türkiye’nin kuruluş mayasını oluşturan ve genç Cumhuriyet’i demokrasiye hazırlayan bir parti olduğunu ifade eden Mehmet Tahtasız, “Cumhuriyetimizi yeniden ortak bir değer haline getirmek, demokrasi ile taçlandırmak bugün her şeyden daha öncelikli bir görevdir” dedi.

Türkiye’yi içinde bulunduğu buhradan güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurarak, Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırarak, egemenliği tekrar kayıtsız şartsız millete devrederek, hukukun üstünlüğüne dayalı hukuk devletini kurarak ve herkesin birlikte zenginleşeceği üretim ekonomisini ve sosyal devleti inşa ederek çıkacaklarını belirten Tahtasız, “Önümüzdeki dönem bu derin buhrana karşı tüm toplumsal kesimlerle yanıt üreteceğimiz önemli bir tarihi eşiktir. CHP olarak, demokratik ve müreffeh geleceği halkımızla birlikte inşa etme ve toplumsal barışı tesis etmenin tarihi sorumluluğunu taşıyoruz. Tüm hakları yok eden ve toplumu ayrıştırarak kutuplaştıran bugünün iktidarının yıkıcı siyasi anlayışının yerine kamu yararını gözeten, toplumsal barışı güvence altına alacak aydınlık bir geleceği el birliği ile kuracağız” diye konuştu.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, demokrasi, adalet, üretim ekonomisi, sosyal devlet ve sürdürülebilirliği merkezine alan, toplumsal barışı ve kamu yararını güvence altına alan bir siyaseti inşa etmek idealiyle durmaksızın çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini vurgulayan Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak, hak temelli bir kalkınma hamlesi ile herkesin zenginleştiği ve refaha kavuştuğu, güvenceli ve insan onuruna yakışır bir geleceği kuracak tarihsel mirasa, birikime, gelecek vizyonu ve siyasi iradeye de sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi, 99. kuruluş yıl dönümünde yine halkımızın umut kaynağı olmanın getirdiği onurlu sorumluluğun bilincindedir. İkinci yüzyılına giren Cumhuriyetimiz, milletin iradesi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin gelecek vizyonu ile yeniden dünyanın saygın bir ülkesi haline gelecektir. Sorumluluğumuz büyük. Kararlıyız. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, yine onun eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yüceltilerek yoluna devam edecektir.”