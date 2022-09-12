‘Aydınlık bir gelecek ancak azimli çalışmalarla elde edilir’

Vali Mustafa Çiftçi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajına, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın gönüllerini bilgi ve erdemle yeşertecek yeni bir eğitim-öğretim yılına daha erişmenin sevincini yaşıyoruz” diyerek başlayan Vali Mustafa Çiftçi, “Eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz; Çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik donanımların yanında, tüm zararlı alışkanlıklardan koruyarak milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerle yetiştirmektir. Bu noktada toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Özellikle çocuklarımızın ilk eğiticileri olan anne ve babalar başta olmak üzere ülkemizin yarınlarını hazırlayan öğretmenlerimiz, taşıdıkları ağır sorumluluğun bilinciyle kendilerini iyi yetiştirmeli, zamanın gelişen ve değişen şartlarına göre kendilerini hazırlamalıdırlar”dedi.

Mesajında öğretmenlere seslenen Vali Çiftçi, “İnsanların ve toplumların şekillenmesinde ve yetiştirilmesinde, daha mutlu ve müreffeh bir geleceğin hazırlanmasında, milli, manevi ve evrensel değerlerin korunmasında, geleceğin aydınlık yüzü çocuklarımızın yetişmesinde en büyük pay hiç şüphesiz ki sizlerindir. Öğretmenliğin bir ideal ve özveri mesleği olduğunun bilinciyle, çok kutsal ve onurlu bir hizmeti yerine getirmektesiniz. Yeni bir eğitim-öğretim yılını sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçirmenizi diliyorum”ifadelerini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Çiftçi, aydınlık bir geleceğin ancak azimli çalışmalar neticesinde elde edileceğini belirterek, “Karşımıza çıkan zorluklar, olumsuz durumlar karşısında pes etmek başarıya ulaşma yolunda en büyük engeldir. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın ve güvenin”şeklinde belirtti.

Velilerin çocukları hayata hazırlama sürecinde onlara doğru rehberlik yaparak güzel yarınlara birlikte taşıyabileceğine inancının tam olduğunu kaydeden Vali Çiftçi, “Onların iyi bir eğitim alması, kişiliklerinin gelişmesi, şekillenmesi ve iyi bir geleceğe hazır olmaları için okul yönetimleri ve öğretmenlerimizle iş birliği içinde bulunmanız çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, eğitime gönül veren herkesi selamlıyor, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sevgili öğrencilerimize ve değerli velilerimize, kıymetli öğretmenlerimize, tüm eğitim camiamıza, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını niyaz ediyor, İlköğretim Haftamızı kutluyorum”diyerek mesajını tamamladı. (Haber Merkezi)