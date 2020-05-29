Aylar sonra sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı

FATİH BATTAR

Camilerde namaz kılma yasağının kalkmasının ardından Çorum’da Cuma Namazı, cemaatin yoğun katılımıyla sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde kılındı.

Yağmur nedeniyle bir çok yerin iptal edildiği Çorum’da vatandaşlar, kapalı Pazar yerlerine akın etti. Buharevler’de Perşembe Pazarı’na vatandaşlar tek kapıdan alınırken, maskesi ve seccadesi olmayan vatandaşlar içeri alınmadı.

Yoğun katılımın olduğu Cuma namazında eller semaya kaldırılarak, virüsün bir an önce Türkiye’den daha sonra da dünyadan yok olması için dua edildi.

Cuma namazını çok özlediklerini belirten vatandaşlar; “Aylar sonra Cuma namazı kılma fırsatı bulduk. Rabbimize şükürler olsun. İnşallah şu virüs belasından da kurturuluruz. Camilerimiz yine eskisi gibi kalabalık olur.” dedi

Yasağın kalmasıyla birlikte cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecek.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 15:36