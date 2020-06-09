AYM üyesi hemşehrimiz Basri Bağcı yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen hemşehrimiz Basri Bağcı düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda yapılan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katıldı. Törene katılan az sayıda davetlinin tamamı maske takarken, oturma düzeninde sosyal mesafeye de dikkat edildi.

AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan konuşmasının ardından yeni üye Basri Bağcı yemin etti. Ardından da AYM Başkanı Arslan, yeni üye Bağcı’ya kisvesini giydirdi.

BASRİ BAĞCI KİMDİR?

Aslen Çorumlu olan Basri Bağcı, 11 Eylül 1967’de Elmadağ’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1989 yılı Aralık ayında Ankara Adlî Yargı Hâkim Adaylığı’na başladı. Çeşitli ilçelerde Cumhuriyet Savcılığı yapan Bağcı, 1999 yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’na Adalet Müfettişi olarak atandı. 2005 yılında Adalet Başmüfettişi oldu. Ceza İşleri ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında tekrar atandığı başmüfettişlik görevini sürdürürken; 21 Aralık 2013’te Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oldu. AİHM Yargıçlığı için de bir dönem aday gösterilen Bağcı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 5 Temmuz 2017 tarihli kararıyla Yargıtay üyesi olmuş, 2 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. İngiltere Exeter Üniversitesi’nde uluslararası insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yapan Bağcı, İngilizce bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.