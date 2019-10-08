EROL TAŞKAN

Alaca TSO Başkanı Gürsel Şirin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Özbekistan'da düzenlenen toplantıya katıldı. 6 ülkenin katıldığı toplantıda adeta Türkiye rüzgarının estiğini belirten Alaca TSO başkanı Gürsel Şirin, "Aynı dili konuşan kardeşlerimizle, ticaret birliğini de sağlayacağız." dedi.



Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen buluşmada, 6 ülkenin TOBB Başkanları ve üye iş adamlarının katıldığını kaydeden Gürsel Şirin, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun çok etkili bir konuşma yaptığını ve adeta Türkiye'nin toplantıya damgasını vurduğunu anlattı.

Hisarcıklıoğlu'nun Türkiye sanayisi ve ekonomisinin büyüklüğü ile ilgili yaptığı bir saatlik konuşmayla toplantıda yer alan tüm iş adamlarının etkilediğini ve aynı dili konuşan akraba milletlerin birbirleriyle her anlamda kenetlenip birlikte geleceği inşa etmesi yönünde söylemlerinin salonda büyük bir karşılık bulduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği ülkelerin birbirlerine olan desteklerinin, Türk Cumhuriyetleri arasında da daha büyüğünün tesis edilmesinin mümkün olduğuna vurgu yapan Gürsel Şirin, "Bu anlamda başarılı bir organizasyona imza atan TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu ve bu değerli buluşmaya katsı veren herkesi gönülden kutluyorum." dedi.