Aynı işletmede hem süt, hem elektrik üretiyor

Çorum merkeze bağlı Altınbaş Köyü'nde IPARD desteklerinden faydalanarak 120 büyükbaş sağmal hayvan kapasiteli süt üretim çiftliği projesini hayata geçiren Murat Recep Temiz, işletmesinin elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik yenilenebilir enerji yatırımını da başarıyla tamamladı.

TKDK DESTEĞİ OLMASA YAPAMAZDIM

Yatırımcı Murat Recep Temiz, yaptığı açıklamada; “Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere arıcılıktan, zanaatkarlık ve katma değerli ürün üretimine, kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye, et, süt üretiminden işlemesine, meyve, sebze depolamaya, tıbbi ve aromatik bitki üretiminden işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik kırsaldaki birçok yatırıma yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe veren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), benim yatırımıma da yüzde 65 hibe vererek destek oldu. Bu tesisin hayat bulmasını sağladı. Bu destek olmasa kendi imkanlarımla bu işi bu kapasitede yapamazdım” dedi.

ÖNCE ÇİFTLİĞİ KURDUM

Temiz, IPARD desteklerinden faydalanarak hayata geçirdiği projesinin detaylarını ise şöyle anlattı:

“IPARD I dönemi 15. Çağrısıyla 2016 yılında 120 büyükbaş sağmal hayvan kapasiteli süt üretim çiftliği projemi tamamladım. 3,1 milyon TL yatırım tutarlı projem için 1,7 milyon TL hibe aldım. Aldığım hibenin bir kısmıyla satın aldığım damızlık hayvanlar sayesinde bugün işletmemi tam kapasiteye ulaştırmış durumdayım.

İşletmem 3 kişiye daha ekmek kapısı oldu. Günde 2 tonu aşkın süt üretimim var. Hastalıktan ari işletme sertifikasına sahip AB standartlarındaki işletmemde, ihtiyaç fazlası olan genç ve damızlık hayvan satışlarımız tercih ediliyor, talep görüyor.

İŞLETMENİN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACINI DA TKDK DESTEĞİYLE KARŞILADIM

İşletmemde yem ve hayvan sağlığı giderlerimden sonra en büyük paya sahip elektrik enerjisi gideri için TKDK’ya IPARD II dönemi 3.çağrısında işletme ihtiyacımı karşılamak amacıyla 100 kW kapasiteli yenilenebilir enerji yatırımı projesi sundum. Kabul edilmesiyle birlikte işletmemin uygun bölümlerindeki çatı yüzeylerine güneş panellerini yerleştirmek suretiyle yatırımımı tamamladım. 450 bin TL tutarlı yatırımım için 190 bin TL hibe ödendi.

Ürettiğim elektrik enerjisine devletimiz alım garantisi veriyor. Buradan elde edeceğim gelir sayesinde yenilebilir enerji yatırımım kendini 3 yılda amorti edecek ve sonrasında yıllarca işletmemin enerji ihtiyacını bu yolla bedava karşılamış olacağım.

ENERJİ DESTEĞİYLE YATIRIMIM TAÇLANDI

TKDK, işletmemin çatı yüzeylerine güneş paneli yerleştirmek suretiyle elektrik üretimi projeme verdiği destekle benim işletmemi taçlandırdı. Artık işletmemde hem süt hem elektrik üretiyorum. Bu yatırımlarımın hayat bulmasında yanımda olan, yol gösteren, yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Devletimiz var olsun.”