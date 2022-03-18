Aynı ruh bugün de yaşıyor

FATİH BATTAR

107 yıl önce vatan, bayrak ve millet uğruna Çanakkale’de canını seve seve feda eden şehitlerimiz 18.Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Çanakkale Destanı tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamıda sabah saatlerinde Şehitlik’te tören düzenlendi. Törende Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği çelengi sunuldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın devamında Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Tören okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla sona erdi. Programda ayrıca tüm şehitler için dua edildi.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Vekili Albay Bülent Siper, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Dr. Hakan Kubalı, Murat Çağrı Erdinç, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kurum müdürleri, daire amirleri, STK temsilcileri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022, 18:17