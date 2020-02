‘Ayrıştırıcı yaklaşımların oyununa gelmeyeceğiz’

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, “Cumhur ittifakı ile vücut bulan milli iradenin bağımsızlık mücadelesi sürmektedir.” dedi.

Cumhur ittifakına zarar verecek tutum, söylem ve davranışların, kişisel kaygıların ötesinde tahribatlara neden olacağını ifade eden Karapıçak, 15 Temmuz öncesinde MHP’yi bölmek ve parçalamak isteyen küresel güç odaklarının, Türkiye siyasetinden hala elini çekmediğini, yeni parti süreç ve söylemlerinin ortada olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Siyaset kurumunu ülke ve millete hizmet aracı olarak görenlerin 15 Temmuz 2016 tarihini asla akıllarından çıkarmamaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin parçalanmanın eşiğinden döndüğü unutulmamalıdır.

15 Temmuz gecesi aziz Türk milletinin ortaya koyduğu direnişin kaynağı ve dayandığı milli güç unsurları da siyaset yapan herkesin rehberi ve kılavuzu olmalıdır.

Yeni Kapı ruhu ile ilan edilen ve Cumhur İttifakı ile vücut bulan milli iradenin bağımsızlık mücadelesi sürmektedir. Kimse rehavete kapılmasın, dünü unutmasın. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı birlikteliğiyle ortaya koydukları irade, Milli Bekanın teminatıdır. Bunu göz ardı etmek, unutmak ya da dikkate almamak büyük bir aymazlık, yok saymak ise alenen ihanettir.

Devletin çatısında her türlü pazarlıktan ve çıkar hesabından üstte tutularak kurulan Cumhur İttifakı ruhu, yerelde de aynı şuur ve bilinçle korunmalıdır.

‘KÜÇÜK HESAPLAR İÇİNDE OLANLAR KENDİLERİNE ÇEKİDÜZEN VERMELİDİR’

Milliyetçi Hareket Partisi olarak 50 yılı aşkın siyasi tarihimizin her safhasında mücadelemiz ‘Önce Devletim ve Milletim, Sonra Partim ve Ben’ ilkesiyle şekillenmiştir. Milli hassasiyetleri her zaman ön planda tutan partimiz, Türk siyasetinin sarsılmaz kalesidir. Cumhur İttifakı bizim için bir iktidar koalisyonu, güç paylaşımı ya da hükümete ortaklık anlamı taşımamaktadır. Böyle bir pazarlığımız ve ikbal hesabımız yoktur. Siyaset geleneklerinde parti ve kişisel çıkarlarını devlet ve millet menfaatlerinin üzerinde tutanların bizim duruşumuzu anlamasını beklemiyoruz. Ancak; Cumhur İttifakı çatısı altında siyaset yapan herkesten bu hassasiyeti beklemek durumundayız. Ülkemizin içerisinden geçtiği bölgesel ve küresel süreç iyi okunmalıdır. Birlik ve beraberlik ruhunun ucuz siyasi hesaplara feda etmenin nelere malolabileceği unutulmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel devlerle üç kıtada mücadele ederken, Mehmetçik Suriye, Irak, Libya ve Doğu Akdeniz’de milli menfaatler için mücadele ederken, eski siyaset alışkanlıklarıyla küçük hesaplar içinde olanlar kendilerine çekidüzen vermelidir.

Cumhur ittifakına zarar verecek tutum, söylem ve davranışların, kişisel kaygıların ötesinde tahribatlara neden olacağı unutulmamalıdır. 15 Temmuz öncesinde MHP yi bölmek ve parçalamak isteyen küresel güç odakları, Türkiye siyasetinden hala elini çekmiş değil. Nitekim yeni parti süreç ve söylemleri ortadadır.

Cumhur ittifakının, Türkiye’nin bölgesel ve küresel güç olma hedeflerinden rahatsızlık duyan şer odaklarının ittifakı zayıflatmak adına sergiledikleri bütün oyunlar tarafımızca gözlenmektedir.

Devletin bekâsı için her şeyi bir kenara koyup devlete ve hükümete sahip çıkan Ülkücüler küresel güçleri korkutmuştur. Her zaman olduğu gibi, oyunlarını 15 Temmuz’da da Türk Milleti bozmuştur. Özellikle terörle mücadele ve dış politikada şartsız ve karşılıksız olarak Hükümete destek olan MHP, tehdit olarak algılanmaktadır. Cumhur ittifakının arasına fitne tohumları ekmek, milli politikalarda devleti desteksiz bırakmak, bu oyunun en önemli parçasıdır. Biz MHP olarak bunun farkındayız ve Cumhur ittifakı altında siyaset yapan herkesi bu hassasiyetten ayrılmama konusunda uyarıyoruz.

‘AYRIŞTIRICI YAKLAŞIMLARIN OYUNUNA GELMEYECEĞİZ’

Bizim siyasetimiz Türkiye içindir. Hizmetlerimiz ise aziz Türk milleti içindir. Aklımız hep Türkiye’dir.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkililer, siyasetin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri söylem ve eylemlerinde daha hassas olmalıdır. Birlik ve beraberlik harcında her daim çimento vazifesini üstlenmiş olan Ülkücüler ayrılıkçı ve ayrıştırıcı yaklaşımların oyununa asla gelmeyecektir.

Temsil noktalarında bulunmayan, sorumluluk yetisine sahibi olmayıp, bireysel düşüncelerini bir camiaya maletme hevesinde tavırlar sergileyen kişiler ise bizim için yok hükmündedir.

Türk milletini bir arada tutan, bizi biz yapan, değerlerimizin yanı sıra, ortak acı ve mutluluklarımızdır. Özellikle yakın zamanda Elazığ merkezde meydana gelen ve çevre illerin de etkilendiği üzücü depremler Türk mil letinin şuur ve dayanışmasını net olarak ortaya koymuştur. Sevinçte, tasada ve kıvançta bir olan milletimiz yine yaraların tez zamanda sarılmasına yönelik, gücü nispetinde seferber olmuş ve sorgulamaksızın devletiyle el ele vererek millet olmanın gereğini icra etmiştir.

Yaşanılan deprem sonrasında birleştirici görünmeye çalışılıp, ayrılıkçı cümlelerle olaylara yaklaşmak, özellikle fitne odaklarının fırsat beklediği şu günlerde Türkiye’nin sağlam giden siyaseti içerisinde çürük fay hattı oluşturmaktan ileri gitmemektedir. Acılarımızın henüz tazeliğini koruduğu bu günlerde, kenetlenmiş olan milletin bütünlüğünü bozucu söylemler ise akıl tutulmasının bir ürünü değilse fitne çarkına bilinçli bir su taşımaktır.

Bir milletin sevinçleri, acıları sınıflandırılamaz. Geçmişte devlet ve millet olarak yaşadığımız felaketlerde aynı ruh ile yapılan çalışmalar da, yaşanılan acılar da bizimdir. Dünkü acılarla bugünkileri kıyaslamanın anlamı yoktur. Ancak; eksiklileri yaşamamak adına dersler elbette çıkarılacaktır. Sırf siyaset yapmak adına acıların kıyaslanması, yaşanılan felaketler kadar yıkıcıdır. Siyaset kurumunun temsilcileri birlik ve beraberlik ruhunu desteklemeyen tutumlara pirim vermemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ülke çıkar ve millet menfaatini hedefleyen her türlü çalışma ve niyeti takdir edecek duruşa, küçük hesaplarla ve özellikle aziz milletimizi kandırmaya yönelik söylemlerin hedeflediği amacı da fark edecek ferasete sahibiz.

‘HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA BİRLİK OLMA ZAMANI’

Gayri sahih düşünceler aziz Türk milleti üzerinde bir takım emeller peşinde koşan, günlük siyasette kazançlı çıkmak ve günü kurtarmak adına ölçüsüz ve düşüncesizce yapılan açıklamalar milletimiz nezdinde karşılık bulmayacaktır. Geçmişten bugüne söz konusu, ülkesi ve milleti olduğunda Milliyetçi Hareket Partisi’nin fedakarlıkları aziz milletimizce bilinmekte ve gün geçtikçe daha çok takdirini kazanmaktadır.

Gün herzamankinden daha fazla bir ve beraber olma günüdür. Yaşanan ve hala artçı sarsıntılarla devam eden depremler dolayısı ile etkilenen bütün Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Gerek yurt içinde, gerek sınır ötesinde vatanın bütünlüğü adına mücadele veren silahli kuvvetlerimize Allah'tan güç kuvvet dileyerek, vatan, millet, bayrak ve dini uğruna can vermiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Tüm aziz milletimizi ve hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyoruz.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020, 19:50