FATİH BATTAR

Çorum’un Bayat ilçesinde Ömer Mülazim Ortaokulu’nda Bilişim Teknolojileri öğretmenliği yapan Ayşe Bulut, kullanılmaz halde olan Bilişim Sınıfı’nı kendi elleriyle bilim yuvasına dönüştürdü.

Öğrencilerinin daha iyi bir eğitim alması için 18 tüplü bilgisayarın bulunduğu ve kullanılamaz halde olan sınıfı son teknoloji bilgisayarla donatan ve sınıfı baştan aşağı yenileyen Ayşe öğretmenin eğitim aşkı herkese örnek oluyor.

Çalışkanlığı, azmi ve eğitim aşkı ile herkese örnek olan Ayşe öğretmen, öğrencileri tarafından da çok seviliyor.

KULLANILMAYAN SINIFI BİLİM YUVASINA DÖNÜŞTÜRDÜ

Kullanılmayan bir sınıfı bilim yuvasına dönüştüren Ayşe öğretmen, çeşitli yerlerinde tahribat olan sınıfı elden geçirerek, bakım ve onarımını yaptı. Sınıf için gerekli olan malzemeleri kendi destekleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayat Kaymakamlığı katkılarıyla temin ederek, sınıfı kullanacak olan minik öğrenciler için rengarenk bir bilim yuvası haline getiren Ayşe öğretmen, güzel bir sınıf ortamı ortaya çıkararak, öğrencileri ile bilim yuvasında eğitim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bayat’ta yaklaşık 1 yıl önce göreve başlayan Ayşe öğretmen, Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürü Ahmet Topcu ve Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak’ın da destekleriyle kullanılamaz halde olan bilgisayar sınıfını özel sınıfa dönüştürdü.

Bayat’ta kapanan köy okullarından topladığı bilgisayarla sınıfı baştan aşağı yenileyen ve sınıfı 3 boyutlu resimlerle donatarak kendi elleriyle boyayan Ayşe öğretmenin en büyük ideali ise, geleceğin güçlü Türkiye'si için kaliteli bireyler yetişmesine katkı sağlamak.

6 yıllık öğretmen olan ve geçtiğimiz yıl Bayat’ta Ömer Mülazim Ortaokulu’nda göreve başlayan Ayşe öğretmen, kullanılamaz durumda olan sınıfı öğrencilerinin daha iyi bir eğitim alması için okul müdür Ahmet Topcu ile birlikte kolları sıvıyor.

SINIFI KENDİ ELLERİYLE BOYADI

Göreve başladığında sınıfın görüntüsünün içler acısı olduğunu gördüğünde çok üzüldüğünü dile getiren Ayşe öğretmen; “Sınıfın kullanılmaz durumda olduğunu gördüğümde okul müdürümüz ile görüştüm. Sınıfın kullanabilir hale gelmesi için müdürümüz Ahmet Topcu ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlıkla görüştük. Bayat’ta kapanan köy okulları vardı. Oradan kullanılabilir durumda olan bilgisayarları topladık. Meslek lisesi öğrencileri projeleri kapsamında okulumuza gelerek bilgisayarlara format attılar. Daha sonra sınıfın genel görüntüsünü değiştirmek için 3 boyutlu resimler çizerek boyadım. Sınıfımız şimdi özel okulların bilişim sınıfları gibi oldu. Öğrencilerimiz artık eski tüplü bilgisayarlarda değil, yeni nesil bilgisayarla eğitim alıyor. Çocukların çoğu taşımalı olarak geliyor köy çocukları ve ben özellikle bu çocukların kodlama ve oyun tasarımı öğretmiş olmanın doyumunu yaşadım. Öğrencilerimizin bilgisayarları kullanırken mutlulukları bizleri de mutlu ediyor. Onların mutluluğu herşeyden önemli. Bir yıldır Bayat’tayım ve burayı çok sevdim. Öğrencilerimi de çok seviyorum. Onlarla bir öğretmen gibi değil, arkadaş olduk. Sınıfımızın bu hale gelmesinde desteklerinden dolayı Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak’a, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve okul müdürümüz Ahmet Topcu’ya teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu

Eğitim aşkı ile takdir toplayan Ayşe öğretmen, en büyük hedefini ise; “Bir bilişim öğretmeni olarak bütün öğrencilerimin eğitim ve öğretim hayatına katkı sağlayarak onları hayata hazırlamak ve teknolojiyi doğru kullanarak üretmeye, geliştirmeye yönlendirmek.” diyerek özetliyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2019, 15:52