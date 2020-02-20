Ayşegül örnek davranışı ile herkesi duygulandırdı

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Suriye’nin İdlib şehrinde başlatılan yardım kampanyalarını televizyon izleyerek etkilenen ve küpelerini İdlib’teki çocuklar için bozduran 13 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Ayşegül Kasnakçı ve ailesini makamında ağırladı.

Dodurga’nın Akkaya köyünde yaşayan özel eğitim öğrencisi Ayşegül Kasnakçı, İdlib’teki savaş mağduru çocuklar için küpelerini bozdurmuş ve örnek davranışı ile herkesin takdirini kazanmıştı.

Vali Mustafa Çiftçi de Ayşegül’ün bu duyarlı davranışına sessiz kalmayarak, Ayşegül ile birlikte annesi Meryem Kasnakçı ve babası Mehmet Kasnakçı’yı makamında ağırladı.

Duyarlı davranışından dolayı Ayşegül’ü tebrik eden Vali Çifçi; “Türk milleti olarak yardıma muhtaç insanlar için gerekirse kendi yaşantımızdan, ekmeğimizden feragat ederek onlara yardım ediyoruz. Bu yıllardır böyle oldu, bugün de böyle. Ayşegül kızımız da altın küpelerini İdlib'deki mağdur insanlara bağışladı. Örnek olacak büyük bir davranışa imza attığı için kendisini ve onu yetiştiren ailesini tebrik ediyorum." dedi

Ayşegül’ün bağışladığı küpelerin Dodurga Kaymakamlığı tarafından kayıt altına alındığını ve küpelerin bozularak yardım kampanyasına dahil edildiğini belirten Çiftçi, duyarlı davranışından dolayı Ayşegül ve ailesini tebrik ederek; “2011 yılından bu yana Suriye’de insanlık dramı yaşanıyor. Son olarak İdlib şehrinde milyonlarca insan bombardımandan kaçmak için Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Rejim insanları insafsızca vuruyor, öldürüyor. Türkiye olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" isimli kampanyaya başlattı. Çorum’da da bu kampanya karşılık buldu. Başlattığımız kampanyaya Dodurga’da Ayşegül kızımız da örnek bir davranış sergileyerek küpelerini bağışladı. Kızımın küpelerini bozdurduk ve Türkiye Diyanet Vakfı’nda açılan hesaba yatırdık. Ayşegül kızımın da desteği ile topladığımız yardımları ayın 17’sinde İdlib’e göndereceğiz. Ben duyarlı davranışından dolayı hem Ayşegül kızımızı hem de böyle bir evlat yetiştirdikleri için anne ve babasını tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu

İdlib’te yaşanan dramı televizyondan görerek etkilendiğini ve bu yüzden oradaki çocuklar için küpelerini bağışlamaya karar verdiğini anlatan Şehit Murat Alıcı Ortaokulu öğrencisi Ayşegül Kasnakçı da; “Haberlerde onları görünce çok üzüldüm, duygulandım. O çocuklara çok acıdım. Haberleri izleyince anne ve babama söyledim, 'Ben de yardım etmek istiyorum.' diye. Ailem bana doğum günümde hediye olarak altın küpe almıştı. Ben de bu küpelerimi verdim.” dedi

Ziyaret sonunda Vali Mustafa Çiftçi, Ayşegül'e Teşekkür Belgesi takdim ederken, Ayşegül de Vali Çiftçi’ye yaptığı resim çalışmasını hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2020, 18:51