Aysel Coşkun vefat etti

M.BURAK YALÇIN
Alaca’nın tanınmış iş adamlarından merhum Halim Coşkun’un eşi, Kaleli Şirketler Grubu Sahibi Selahattin Kaleli’nin kardeşi, Dr. Vahit Demiran’ın kayınvalidesi, Ayla Coşkun, Ayşe Demiran, Burhan Murat Coşkun ve merhum Mustafa Coşkun’un anneleri Aysel Coşkun hayatını kaybetti.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu Ankara İbni Sina Hastatesi'nde vefat eden Aysel Coşkun'un cenazesi 21 Temmuz Perşembe günü Ulu Cami’de öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022, 12:44