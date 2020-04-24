Ayvaz Arıcılık’dan petekli çıta üretimi

FATİH AKBAŞ

Ayvaz Arıcılık Marketi ürettiği ürünleri farklı illere satıyor. Firma sahibi Osman Ayvaz işletme olarak arıcılık ürünleri üretip sattıklarını belirterek, “Ürettiğimiz 5 bin adet petekli çıtayı Sivas’ta bulunan müşterimize gönderdik. Arıcılık malzemeleri üretimi ve satışının yanında bal ürünleri de satıyoruz. Ürünlerimizi Çorum ile birlikte başka illere de gönderiyoruz” dedi.

Ayvaz Arıcılık Marketi Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi No:45/B’de hizmet veriyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2020, 18:08