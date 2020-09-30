Azerbaycan Barosu'ndan Yaşar'a teşekkür

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı’na destek içeren bir mektup gönderdi. Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Av. Anar Bagırov da desteklerinden dolayı Kenan Yaşar’ı arayarak teşekkür etti.

Kenan Yaşar, mektupta Çorum Barosu olarak kendi toprakları ile sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bütün gücü ve imkanlarıyla koruyan Azerbaycan ve kahraman ordusunun her daim yanlarında olduklarını ifade etti.

İşte Yaşar’ın o mektubunun tamamı;

“Çok Değerli Azerbaycan Barolar Birliği Başkanım,

Bölgenin İsrail’i Ermenistan’ın işgalcisi olduğu topraklar yetmezmiş gibi yeni saldırılarda bulunması kabul edilemez.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın, Karabağ bölgesinin işgalinden bu yana bölgede Ermenistan devletinin yapmış olduğu soykırımlara baskılara ve zulümlere uzun yıllardır kulak tıkayan dünyayı insafa davet ediyoruz.

On yıllardır bir çözüm üretmeden yapanın yaptığının yanına kar kaldığı bir sistem sürdürülebilir değildir.

Tektirler ıslanmayan şımarığa şamar vurmadıkça bölgeye de barış gelmeyecektir.

Ermenistan, yıllardır sivillerin yaşadığı birçok köy ve kenti bombalayarak adeta bir sivil katliamına imza atmaktadır.

Çorum Barosu olarak kendi toprakları ile sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bütün gücü ve imkanlarıyla koruyan Azerbaycan ve kahraman ordusunun her daim yanındayız.

Azerbaycan’ın saldırgan Ermenistan’a cevabı herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruza karşı haklı ve meşru bir savunmadır.

Ermenistan'ın alçakça saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum ve kuruluşlar, çifte standartlı yaklaşıma devam etmektedir.

Çorum Barosu olarak, Ermenistan devletinin yaptığı kabul edilemez ve hadsiz tahripkarlığa ve yıllardır süregelen bu acımasız zulümlerin karşısında duruyor ve kınıyoruz.

Bizler bu haklı mücadelesinde Azerbaycan devletinin ve halkının yanındayız.

Biz kardeşiz ve kıyamete kadar birbirimize sahip çıkmak için varız.

Her koşulda, her dönemde, her türlü zorlukta kalplerimiz ve milletimiz birdir. Her koşulda, her dönemde, her türlü zorluk ve zulümkarlığın altında kalplerimiz ve milletimiz birdir.

İki devlet olsak da Türkiye ve Azerbaycan tek bir millettir.

Şehit olan kardeşlerimizin makamları ali olsun ve şu anda, cephede gazada olan kardeşlerimizin de gazaları mübarek olsun.

İnanıyoruz ki;

“Azerbaycan bayrağını Karabağ’da asacağız”

Karabağ Azerbaycan'dır

Azerbaycan Türkiye'dir.”

Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Av. Anar Bagırov da, destek mektubunun ardından Yaşar’ı arayarak teşekkür etti.

Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Av. Anar Bagırov, mektupla ilgili şunları söyledi: “Vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederiz, bizi yetim bırakmayan Türkiye’ye ve sizlere minnettarız. Bizim davamız haktır, otuz Yıldır topraklarımız işgal altındadır.”

Bizleri yalnız bırakmayan sizlerle kalbimiz birdir. Var olasınız. Çorum Barosu mensuplarına selam ve teşekkürlerimi iletin” dedi.