Azerin konseri 19 Aralık’ta

Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin, Çorum’da konser verecek.

“Çırpınırdın Karadeniz” türküsüyle milyonların tanıdığı ve sevdiği Azerin’in vereceği konser Çorum Web TV’den canlı yayınlanacak.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 2020 yılı içerisinde yapılacak kültür sanat etkinlikleri arasında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Azerin konseri planladıklarını ancak pandemi nedeniyle tehir edilen konserin 19 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da yapılacağını söyledi.

Yağbat, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Azerin’le 30 Ağustos’ta yapılacak konserle ilgili görüştüklerini ve anlaşmaya vardıklarını fakat pandemi nedeniyle bu konseri gerçekleştiremediklerini söyledi. Ertelenen konserin 19 Aralık Cumartesi günü Çorum Web TV aracılığıyla yapılacağını vurgulayan Yağbat, “Azerbaycan’ın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Azerin, Çorum’da unutulmaz bir konser verecek. Azerbaycan- Türkiye ilişkilerinin en üst düzeye çıktığı bu dönemde böyle bir konserin gerçekleştirilecek olmasını çok önemsiyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı için bu konseri düşünmüştük. Pandemi nedeniyle ertelemiştik. Cumartesi günü Çorum Web TV aracığıyla bu konseri hemşehrilerimizin beğenisine sunmuş olacağız.” dedi.

Çorum Web TV sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak konserin ardından ünlü sanatçı Azerin ile söyleşi yapacaklarını ve bu söyleşinin de hemen konser sonrası saat 21.00’de Çorum Web TV’den canlı yayınlanacağını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, konser ve söyleşinin pandemi şartları nedeniyle seyircisiz olacağını ve sadece Çorum Web TV’den canlı olarak yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 19:04