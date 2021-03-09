Azez ve İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Çorum'da, Suriye'nin İdlib ve Azez bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırlar, törenle uğurlandı.

İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı, Mecitözü ve Osmancık temsilciliklerince toplanan yardımları taşıyan tırların uğurlama töreninde, kentten belirli aralıklarla bölgeye yardım gönderildiğini söyledi.

Toplanan 2 tır yardım malzemesinin 585 bin lira değerinde olduğunu belirten Özkabakçı, kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Özkabakçı, "Çorum İHH olarak kentten Suriye'ye gönderdiğimiz toplam 52 ton yardım malzemesi, İdlib ve Azez'de göç ederek kamplarda yaşam mücadelesi veren savaş mağduru mazlumlara ulaşıyor. Yardım kampanyamız devam ediyor." dedi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 20:11