Azık Süt’ten anlamlı jest

Çorum’da üretim yapan Azık Süt firma sahibi Halil Demir, sağlık çalışanlarına 5 bin adet ayran gönderdi.

Koronavirüsle mücadelede gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına bir jest de Azık Süt’ten geldi.

Firma, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Elitpark ve Çorum Özel hastalerindeki sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı moral ve destek olmak amacıyla 5000 adet ayran bağışında bulundu.

Firma ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağlı aşevlerine de yaşlı ve muhtaç ailelere dağıtılmak üzerede 4000 adet ayran bağışladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020, 20:31